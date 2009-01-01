Журнал «Личности»

Пока есть болезнь, будет не только страх, но и надежда.
Откуда взяться гармонии между душой и телом, если душа всегда готова спасти себя ценой тела?
Не надо всегда острить. Благоразумие познается в серьезном, оно ценится выше, чем остроумие. Кто вечно острит – пустой человек.
В нашей цивилизации не проявляют большого уважения к человеку, который всегда хочет быть в центре внимания, не делая ничего для того, чтобы…
Толпа от самой многочисленности своей приобретает некий большой коллективный здравый смысл, и те, у кого по отдельности рассудка мало, оказавшись…