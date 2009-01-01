Журнал «Личности»

Пока есть болезнь, будет не только страх, но и надежда. – БАТЛЕР Сэмюэл (писатель)

Откуда взяться гармонии между душой и телом, если душа всегда готова спасти себя ценой тела? – ЛЕЦ Станислав Ежи

Не надо всегда острить. Благоразумие познается в серьезном, оно ценится выше, чем остроумие. Кто вечно острит – пустой человек. – ГРАСИАН-И-МОРАЛЕС Бальтасар

В нашей цивилизации не проявляют большого уважения к человеку, который всегда хочет быть в центре внимания, не делая ничего для того, чтобы… – АДЛЕР Альфред