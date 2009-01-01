Проект «Личности»
Всего героев: 670
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Журнал «Личности»

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№ 102/2017
№ 101/2017

Личности в книгах

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Тайны парижских манекенщиц
Зинаида Райх
КУЧКИНА Ольга
Кто там в малиновом берете... История дамских шляпок
РЕЗАНОВА Наталия
Я жил как жил
ШПАЛИКОВ Геннадий Федорович
Франсиско Гойя
ШНАЙДЕР Манфред
Личности театра и кино. Выпуск 1
Михаил Булгаков. Воспоминания современников. Двухтомник
Были и легенды дома Турбиных. Записки хранителя дома
Николай Амосов. Воспоминания современников
Елена Булгакова. Воспоминания современников
Моя дорога птаха. Мамина книжка
КУЗЬМЕНКО Ольга
Я, Шонік і Шпіцберген
СКРЯБИН Кузьма
Путешественники. Олицетворение истории
Писатели. Олицетворение истории
Как француженки сохраняют фигуру
АНДРИЕ Жюли
Художники. Олицетворение истории
Ученые. Олицетворение истории

Личности в афоризмах

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Пока есть болезнь, будет не только страх, но и надежда.
– БАТЛЕР Сэмюэл (писатель)
Откуда взяться гармонии между душой и телом, если душа всегда готова спасти себя ценой тела?
– ЛЕЦ Станислав Ежи
Не надо всегда острить. Благоразумие познается в серьезном, оно ценится выше, чем остроумие. Кто вечно острит – пустой человек.
– ГРАСИАН-И-МОРАЛЕС Бальтасар
В нашей цивилизации не проявляют большого уважения к человеку, который всегда хочет быть в центре внимания, не делая ничего для того, чтобы…
– АДЛЕР Альфред
Толпа от самой многочисленности своей приобретает некий большой коллективный здравый смысл, и те, у кого по отдельности рассудка мало, оказавшись…
– ПЛИНИЙ Младший

Личности дня

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СЕПТИМИЙ СЕВЕР
РАБЛЕ Франсуа
ЛОРЕНЦ Хендрик Антон
БОЛХОВИТИНОВ Виктор Федорович
КОСТЮШКО Тадеуш
ХАЛИЛОВ Захид Исмаилович
СЕПИР Эдуард
ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович
БОЗЕ Шатьендранат
КОРМИЛЬЦЕВ Илья Валерьевич
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